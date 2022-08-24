Грімальдо: Потужний старт матчу був одним із ключових моментів для Бенфіки

Захисник Бенфіки поділився враженнями від виходу до Ліги чемпіонів УЄФА.

Завдяки другій перемозі в двоматчевому протистоянні проти київського Динамо в рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (3:0), лісабонській Бенфіці вдалось закріпити за собою статус учасника майбутнього групового етапу найбільш престижного клубного турніру Старого Світу.

Бенфіка — Динамо Київ 3:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "орлів" Алехандро Грімальдо поділився враженнями від матчу.

"Перший гол дуже допоміг нам у підсумку здобути потрібний результат. Ми почали цю зустріч дуже сильно, бо під час домашніх матчів наші вболівальники стають ще одним гравцем на полі.

Потужний старт матчу був одним із ключових моментів, аби в подальшому відкрити рахунок. Ми зрештою це зробили, а команда загалом показала чудовий рівень.

Це саме той настрій, який ми повинні зберігати й надалі. Нашою метою було вийти в Лігу чемпіонів, і тепер ми хочемо пройти якомога далі.

Минулого року у нас була чудова кампанія, а цього сезону ми повинні думати про нові здобутки", — заявив іспанський виконавець.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 25 серпня в Стамбулі. Початок о 19:00 за Києвом.