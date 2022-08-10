Ліга чемпіонів. ПСВ вибив Монако, камбек Рейнджерса та виліт Шерифа

Відбулися матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Завершилися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Буде-Глімт у гостях зіграв унічию з Жальгірісом та пройшов у наступну стадію завдяки розромній перемозі у першій грі з рахунком 5:0.

Жальгіріс — Буде-Глімт 1:1 (перший матч 0:5)

Голи: К'єреме, 39 — Мугіша, 51.

Колишня команда Юрія Вернидуба – молдавський Шериф у гостях поступився чеській Вікторії Пльзень. Такий же рахунок був зафіксований і в першій грі.

Вікторія Пльзень — Шериф 2:1 (перший матч 2:1)

Голи: Клімент, 10, Москера, 62 — Аканбі, 47 (пен).

У ще одній зустрічі загребське Динамо обіграло Лудогорець із рахунком 4:2 після перемоги у першій грі – 2:1. При цьому болгарська команда отримала три червоні картки.

Динамо Загреб — Лудогорець 4:2 (перший матч 2:1)

Голи: Дрміч, 12, Оршич, 27, 44, Петкович, 87 (пен) — Десподов, 45+4, 49 (пен).

Ференцварош після відходу українця Олександра Зубкова до донецького Шахтаря, на своєму полі поступився Карабаху з рахунком 1:3. Першу гру було завершено з нічийним рахунком 1:1.

Ференцварош — Карабах 1:3 (перший матч 1:1)

Голи: Траоре, 86 — Зубір, 7, Ваджі, 54, 78.

У найгучнішій вивісці дня, голландський ПСВ на своєму полі зміг переграти Монако в овертаймі та здобути путівку до наступного раунду. Перший матч було закінчено з рахунком 1:1.

ПСВ — Монако 3:2 ОТ (перший матч 1:1)

Голи: Верман, 21, Гутьєррес, 89, де Йонг, 109 — Марілан, 58, Бен Йедер, 70.

Насамкінець головна сенсація — Рейнджерс після принизливої ​​поразки в першому матчі з рахунком 0:2 від Рояль Уніон, зміг зробити камбек, забивши три м'ячі у ворота бельгійського клубу.

Рейнджерс - Рояль Уніон 3:0 (перший матч 0:2)

Голи: Таверньє, 45 (пен), Чолак, 58, Тільман, 79.

В останніх матчах кіпрський Аполлон обіграв Маккабі Хайфа з рахунком 2:0, але вилетів із турніру після поразки 0:4 у першій грі. У той же час, Црвена Звезда обіграла Пюнік з рахунком 2:0 і за сумою двох матчів виграла дуель — 7:0.

Аполлон — Маккабі Хайфа 2:0 (перший матч 0:4)

Голи: Онженда, 19, Колль, 27.

Пюнік - Црвена Звезда 0:2 (перший матч 0:5)

Голи: Канга, 44 (пен), Павков, 60.