УЄФА покарала Фенербахче за поведінку фанатів в матчі з Динамо

Уболівальники підставили свій клуб ганебними кричалками.

У матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо Київ та Фенербахче, який проходив у Туреччині, величезний резонанс викликала поведінка фанатів господарів.

Після гола Віталія Буяльського фанати Фенербахче почали вигукувати ім'я президента РФ, за що отримали покарання.

[Читайте також] Президент Фенербахче: Ми не будемо просити вибачення перед Україною

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, турецький клуб має виплатити 50 тисяч євро, а також буде змушений закрити частину трибун на наступний поєдинок єврокубків.

Зазначимо, що тепер уболівальники Фенербахче співатимуть у Лізі Європи, де протистоять Словацко.