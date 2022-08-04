Бущан зрівнявся з Ревою та Бойком за показником "сухих" матчів

Наступна вдала гра голкіпера дозволить перевершити показники конкурентів.

Київське Динамо в першому матчі двоматчевої дуелі в рамках третього раунду кваліфікації проти австрійського Штурма зуміло здобути мінімальну перевагу над суперниками (1:0).

Динамо Київ — Штурм 1:0: відео голу та огляд матчу

Оскільки в звітній дуелі до воріт "біло-синіх" не було спрямовано жодного м’яча, голкіпер столичного колективу Георгій Бущан відзначив черговий матч "на нуль".

Це дозволило 28-річному виконавцю зрівнятись із показниками колишнього гравця Динамо Віталія Реви та нинішнього партнера за командою Дениса Бойка в загальному рейтингу кращих воротарів за всю історію киян.

Бущан наразі має 47 "сухих" поєдинків на власному рахунку, а наступна вдала гра дозволить йому вийти на одноосібне переслідування легендарного Олександра Шовковського, на рахунку якого 315 подібних зустрічей.

Для досягнення цього показника воротарю Динамо довелось провести 107 матчів за "дорослу" команду.

Матч-відповідь між австрійським Штурмом та київським Динамо відбудеться 9 серпня, о 21:30 за київським часом.