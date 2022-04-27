УЄФА може змінити формат розіграшу Ліги чемпіонів — The Times

Головний євротурнір може потерпіти змін.

Європейський футбольний союз розглядає можливість зміни формату розіграша Ліги чемпіонів.

Організація пропонує відмовитись від двоматчого протистояння в півфіналі турніру, а натомість проводити "фінал чотирьох", повідомляє The Times.

Планується, що цей бій чотирьох буде адаптований як міні-турнір, та буде проводитись в одному місті протягом тижня. За рахунок цього УЄФА планує дещо розгрузити календар клубів та підвищити накал пристрастей на полі.

Очікується, що Організація Європейських Клубів погодиться на цю пропозицію.

Відзначимо, що доки двобої в півфіналі не відмінили, нас на сьогодні очікує перший матч між Ліверпулем та Вільярреалом.

Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.