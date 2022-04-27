Бензема — перший після Роналду, кому вдалося забити більше восьми голів у плей-офф Ліги чемпіонів

Нападник завзято тягне Реал до фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мадридський Реал поступився Манчестер Сіті у захоплюючому протистоянні в рамках першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА (3:4).

Манчестер Сіті — Реал 4:3 Відео голів та огляд матчу

Два з трьох влучних пострілів футболістів "бланкос" зумів записати на свій рахунок французький нападник Карім Бензема, завдяки чому збільшив свій бомбардирський доробок у поточному сезоні.

Окрім того, 34-річний виконавець забезпечив собі чергове статистичне досягнення на рівні португальського форварда Кріштіану Роналду, який під час своїх найбільш удалих сезонів відправляв у ворота суперників більше восьми голів за раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

Останнього разу це ставалося в сезоні-2016/17, коли Кріштіану забив у ворота Баварії, Атлетико та Ювентуса 10 голів загалом.

На рахунку Бензема наразі вже дев’ять результативних пострілів у матчах проти ПСЖ, Челсі та Манчестер Сіті відповідно.

Загалом, у поточному сезоні французький нападник забив 41 гол та віддав 13 гольових передач у 41 матчі.