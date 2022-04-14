Клопп: Вільярреал — наш наступний суперник. Це жорстко, дуже жорстко

Керманич Ліверпуля прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Англійський Ліверпуль в рамках домашнього матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА влаштував видовищну гольову перестрілку проти лісабонської Бенфіки (3:3), яка зрештою жодним чином не вплинула на вихід господарів до наступного раунду змагань.

Ліверпуль — Бенфіка 3:3 Відео голів та огляд матчу

Після закінчення гри головний тренер "червоних" Юрген Клопп розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Велична гра. Абсолютно. Ніколи такого не було, щоб я сприймав матчі, подібний на цей, як належне. Я дійсно дуже щасливий від нашого успіху.

Ми ще поговоримо про власне гру, голи, які ми пропустили, і все подібне, але це буде на наступний день, бо я ще перебуваю не в повному розумінні кваліфікації до півфіналу Ліги чемпіонів.

Вільярреал — наш наступний суперник. Це жорстко, дуже жорстко. У обидвох матчах проти мюнхенської Баварії вони заслуговували на вихід до наступного раунду. Я ще не аналізував їхню гру. Знаю, що у Вільярреала, мабуть, найуспішніший менеджер кубкових змагань у світовому футболі, тому він знає, що робить. І команда дійсно сильна.

Два різних підходи під час гри на виїзді та вдома — зрозуміло, що в Мюнхені вони захищалися навіть більше, ніж на власному полі. Це буде дуже важке протистояння. Але це — півфінал Ліги чемпіонів, якби це не було важко, то щось було б справді не так.

Наш сьогоднішній матч проти Бенфіки був дуже сильним та надзвичайно важким. Я зробив сім змін, у порівнянні з минулою грою проти Сіті. Зокрема, лінія захисту ще ніколи не грала в такому поєднанні. Я так вирішив ще напередодні.

Мені сподобалось, як зіграли хлопці. Єдина проблема полягала в тому, що коли ми втрачали м’яч, наш захист був помітно не ідеальним. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів все полягає в деталях.

Я не бачив офсайдних ситуацій, але це — частина захисту, щоб загнати суперника до положення "поза грою". Сьогодні ввечері це виходило не дуже добре, ми повинні визнати, але це моя вина, тому що я змінив одразу сімох гравців.

Наступна проблема, яка у нас була, полягає в тому, що ми ведемо з рахунком 3:1, 6:2 загалом, це — усе одно неймовірно напружений період, а в нас були деякі хлопці, які певний час не грали всі 90 хвилин, для них це теж був неабиякий виклик.

Усі вони — люди. Напевно, подумали десь: "Добре... робота виконана". Однак Бенфіка все ще горіла цією грою, і я це дуже поважаю. Вони забили якісні голи. Зазвичай, проти нас це не так уже й легко зробити, як сьогодні ввечері, але Бенфіка заслуговувала на ці голи", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль у наступному раунді Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти іспанського Вільярреала.