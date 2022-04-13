Баварія — Вільярреал 1:1 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія зіграла на своєму полі внічию з Вільярреалом і сенсаційно покинула турнір.

Все наближалося до овертаймів, оскільки у заключні хвилини зустрічі "червоні" мінімально лідирували в рахунку завдяки голу Роберта Левандовські.

Однак на 88-й хвилині Чуквезе завдав єдиного удару Вільярреала у площину воріт суперника в другому таймі, який повернув рівновагу в рахунку і став фатальним для мюнхенців.

Таким чином, підопічні Унаї Емері вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів за сумою двох матчів.

Огляд матчу:

Баварія — Вільярреал 1:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Левандовські, 52 — Чуквезе, 88



Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес (Девіс, 86) — Сане, Кімміх, Горецка, Коман — Мусіала (Гнабрі, 82), Мюллер — Левандовські.



Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Парехо (Ор’є, 90+3), Капу, Коклен (Чуквезе, 84) — Ж. Морено, Данжума (Педраса, 84), Ло Чельсо.



Попередження: Левандовські — Фойт, Ло Чельсо.

Джерело: MEGOGO