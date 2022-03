Яремчук: Не можу взяти зброю до рук зараз, проте я можу боротися за мою країну у футболі

Лісабонська Бенфіка напередодні зуміла здолати амстердамський Аякс у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників (1:0), завдяки чому вийшла до наступного раунду змагань.

Аякс — Бенфіка 0:1 Відео голу та огляд матчу

Нападник "орлів" Роман Яремчук, який з’явився на полі на 72-й хвилині зустрічі, після фінального свистка розповів про свої враження від гри команди звітного вечора.

"Я вважаю, що зараз ми маємо надзвичайний набір гравців, які є виконавцями безперечно високого рівня. Ми маємо ресурси, маємо мрію, тому боремося до останнього на футбольному полі. Це була дуже важка гра для нас, проте ми у підсумку вийшли до наступного раунду.

Під час усього матчу ми відчували надзвичайно високий пресинг від Аяксу. Коли мене випускали на заміну, тренер доручив мені чіплятися та утримувати м’яч в атаці для своїх партнерів та спробувати забити бодай гол.

Зараз дуже важкий час для мене та моєї країни, проте я — професіональний гравець. Я повинен боротися тут, на футбольному полі, моєму власному фронті. Мої друзі воюють за Україну. Я роблю все, що тільки можу.

Я не можу взяти зброю до рук зараз, проте я можу боротися за мою країну у футболі, намагатися представити свою країну всьому світові за допомогою власної гри. Звісно, що я постійно думаю про те, що зараз відбувається в Україні, проте зараз є так, як є", — розповів український футболіст.

“My people fight in Ukraine, and I need to fight here.”



“I cannot fight but I can fight here on the pitch.”



An emotional Roman Yaremchuk reacts to Benfica’s #UCL victory over Ajax…



🎙 @archiert1 pic.twitter.com/IS4I2J1vBj