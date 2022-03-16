Бенфіка мінімально обіграла Аякс і вийшла до 1/4 Ліги чемпіонів

Бенфіка в рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вирушила в гості до Аякса і здобула мінімальну перемогу.
Лісабонці змогли відкрити рахунок, забивши переможний гол, лише під завісу зустрічі — Нуньєс відзначився точним ударом на 77 хвилині через п'ять хвилин після виходу Яремчука.
Аякс — Бенфіка 0:1
Гол: Нуньєс, 77
Аякс: Онана – Мазрауї, Мартінес, Тімбер, Блінд – Альварес (Броббі, 81), Гравенберх, Тадіч – Бергейс (Классен, 81), Алле, Антоні.
Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Вертонген, Отаменді, Грімальдо – Таарабт (Мейте, 46), Рафа Сілва, Вайгль – Евертон (Яремчук, 72), Нуньєс (Діогу Гонсалвеш, 81), Гонсалу Рамуш.