Аякс — Бенфіка 0:1 Відео голу та огляд матчу

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Амстердамський Аякс у домашньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА не зміг уразити ворота лісабонської Бенфіки, у той час як суперникам це вдалося зробити під завісу гри, через що саме "орли" й вийшли до наступного раунду.

Огляд матчу:

Аякс — Бенфіка 0:1

Гол: Нуньєс, 77

Аякс: Онана — Мазрауї, Мартінес, Тімбер, Блінд — Альварес (Броббі, 81), Гравенберх, Тадіч — Бергейс (Классен, 81), Алле, Антоні.

Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Вертонген, Отаменді, Грімальдо — Таарабт (Мейте, 46), Рафа Сілва, Вайгль — Евертон (Яремчук, 72), Нуньєс (Діогу Гонсалвеш, 81), Гонсалу Рамуш.

Джерело: MEGOGO.