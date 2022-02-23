Клубы АПЛ должны бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге — министр

К таким действиям призвала министр иностранных дел Великобритании.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов, если он состоится в Санкт-Петербурге — сообщает The Telegraph.

УЕФА, несмотря на агрессию РФ против Украины, не планирует переносить финал Лиги чемпионов, запланированный в Санкт-Петербурге, в другое место.

В настоящее время в Лиге чемпионов продолжают выступления четыре английских клуба: Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед.

Ранее мэр Лондона предложил свой город для проведения финала.