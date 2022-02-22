Бывший министр спорта Великобритании: УЕФА должен немедленно перенести финал Лиги чемпионов из России

Вероятно, матч за главный клубный трофей Европы перенесут в другую страну.

УЕФА почти наверняка перенесет финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в BBC.

На фоне последних действий РФ против Украины, УЕФА примет решение о переносе финала в другую страну.

Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч в интервью ВВС заявил, что УЕФА немедленно стоит принять решение о переносе матча, так как он не может пройти на Газпром арене.

Ранее сообщалось, что возможным местом проведения может стать Уэмбли, но данную арену и этого списка исключат. Так как на день матча финала ЛЧ на данном стадионе планируют провести финалы плей-офф Лиги 2 или Чемпионшипа.

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