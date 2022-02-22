Мэр Лондона заявил о готовности проведения финала Лиги чемпионов: "Его проведение в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России"

22 февраля 2022

Садик Хан, Google Arts & Culture

Для города не станет проблемой предоставить стадион.

Мэр Лондона Садик Хан высказался о готовности предоставить стадион для проведения финала Лиги чемпионов-2021/22.

"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия для любого города и любой страны.

Если УЕФА утвердит предстоящее проведение финала в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России", — цитирует Хана Evening Standard.

Отметим, ранее бывший министр спорта Великобритании высказалась касаемо переноса финала ЛЧ из-за агрессии со стороны РФ в адрес Украины.

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