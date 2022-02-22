УЕФА не планирует отбирать финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга

Руководящий орган футбола внимательно следит за ситуацией в России.

Недавно стало известно о том, что Санкт-Петербург может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, а УЕФА ищет новое место из-за решения президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР.

Напомним, финал самого престижного еврокубкового турнира должен пройти 28 мая на стадионе Газпром-Арена.

Однако несмотря на это, руководящий орган европейского футбола УЕФА настаивает на том, что в настоящее время не рассматривается вопрос о смене места проведения финала Лиги чемпионов.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения финала Лиги чемпионов", — приводит слова представителя УЕФА журналист Дэн Килпатрик в своем твиттере.

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