Эмери: Ювентус — команда, заслуживающая нашего уважения

Наставник "желтой субмарины" поделился своими мыслями перед игрой с Ювентусом.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

"У Ювентуса есть высококлассные игроки, и каждый из них обладает большим опытом выступлений в еврокубках. Однако у нас они есть. Мы очень старались, чтобы быть здесь. Мы должны требовать от себя большего. Мы здесь, потому что заслуживаем этого.

Ювентус — команда, заслуживающая нашего уважения. Это самая титулованная команда Италии, и они знают, что такое победа в Лиге чемпионов. Они очень способные и очень голодные", — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Вильярреал — Ювентус состоится сегодня, 22 февраля, в 22:00 по киевскому времени.