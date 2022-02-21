Полузащитник Вильярреала: Цель клуба — победа в Лиге чемпионов

Футболист рассказал о предстоящем матче с Ювентусом.

Полузащитник Вильярреала Арно Данджума назвал целью клуба победу в Лиге чемпионов.

"В прошлом году мы выиграли Лигу Европы. Сейчас у клуба цель на нынешний сезон – выиграть в Лиге чемпионов. Пока все у нас идет хорошо.

В матче с Юве мы не остановимся, а продолжим делать то, что делали всегда. Против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд мы показывали отличный футбол и создавали много моментов. Победа — это наше ДНК. Мы всегда стремимся ее добыть.

Цель – выиграть Лигу чемпионов. Думаете это невозможно? Я бы так не сказал. Пускай мы и аутсайдеры. Такова наша цель, и мы сделаем для ее достижения все необходимое", — сказал Данджума.

Матч Вильярреал — Ювентус состоится 22 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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