Аллегри — о матче с Вильярреалом: Нужно сосредоточиться на каждой детали

Наставник Ювентуса высказался о предстоящем поединке плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер туринскогого Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала.

Специалист убежден, что соперник имеет не меньше шансов пройти дальше, чем его коллектив.

"Мы не собираемся останавливаться на 1/8 финала. Наша цель — пройти как можно дальше. Шансы? Любой матч начинается при счете 0:0, поэтому шансы такие же, как и у Вильярреала.

У соперников очень хороший состав и опытный тренер, нам нужно уделить внимание каждой детале. Стоит подойти к поединку крайне скрупулезно и тогда мы сможем достичь успеха. Ювентус очень вырос за последние месяцы и завтра я ожидаю хорошую игру", — приводит слова Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

Матч Вильярреал — Ювентус состоится во вторник, 22 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ругани может пропустить первый поединок против испанского коллектива.