Аллегри: Ювентус всегда играет на победу

Главный тренер туринцев — о матче против Вильярреала.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал грядущий матч Лиги чемпионов против Вильярреала.

"Мы не должны перегружать [Душана] Влаховича. Завтра у него дебют, не будем об этом забывать. Я должен защищать его, как защищал других. Ему всего 22 года.

Мы всегда играем на победу, как в Кубке Италии, так и в Лиге чемпионов. Очевидно, все зависит от того, как пойдут дела. Изменится ли наш подход с отменой правила выездного гола? Пока не знаю, давайте пока подумаем, как завтра добиться положительного результата.

Судьба противостояния еще не решена. Вильярреал проводит очень хороший отрезок, как и мы. У них техничная команда с отличным тренером. Это будет тактический матч — мы должны быть внимательны к деталям и запастись терпением. Нам нужно будет собраться и соблюсти правильный баланс в игре", — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч Вильярреал — Ювентус состоится во вторник, 22 февраля в 22:00 по киевскому времени.