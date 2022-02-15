Канселу: Люди считают, что Манчестер Сити по силам выиграть Лигу чемпионов — я рад этому

15 февраля 2022

Жоау Канселу, Getty Images

Игрок высказался о предстоящей игре.

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу прокомментировал предстоящую встречу против Спортинга в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. 

"Мы на верном пути. Мало пропускаем и много забиваем. Это плоды нашей ежедневной совместной работы. Нужно играть на победу в каждом матче. Такой подход у нас в премьер-лиге, так же и в Лиге чемпионов. На очереди Спортинг, и мы постараемся его обыграть.

Спортинг — большой клуб, у них отлично работает юношеская академия. Криштиану Роналду, Луиш Фигу, Нани и многие другие... Нужно относиться к сопернику с уважением, тем более, что сейчас он возвращается на былые высоты.

Победа в Лиге чемпионов — это не обязанность, потому что ты играешь против самых лучших футболистов и клубов. Мы способны на это, но это не обязанность. У нас топовый состав, но такой же у всех соперников. Но я рад, что на нас оказывают дополнительное давление. Значит, люди считают, что нам по силам выиграть турнир", — сказал Канселу на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Спортинг Лиссабон — Манчестер Сити состоится сегодня, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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