Гвардиола: Очень непросто сделать на шаг больше, чем в прошлом сезоне

Наставник Ман Сити высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против Спортинга.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг примет на своем поле Манчестер Сити

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Очень непросто сделать на шаг больше, чем в прошлом сезоне. Мы очень рады, что добрались до этой стадии. Я знаю, как важна Лига чемпионов, но мы относимся со всей серьезностью и к каждому матчу Премьер-лиги. Вы сами видели, как трудно пришлось в субботнем поединке с Норвичем. Однако вера в свои силы у нас всегда была на высоте, в том числе и в прошлых сезонах".

"Я работаю футбольным тренером, и специфика такова, что если нет результата, то ты тут же получаешь свою порцию критики. Если не можешь этого принять, то стоит искать другое занятие. Но у меня с этим нет проблем. Мы знаем свои стандарты. В команде царит гармония, а главное для меня — биться изо всех сил в каждом матче. Остальное сделают игроки".

"В данный момент атмосфера в команде просто невероятная. Здесь много причин, спасибо всем капитанам! Мы работаем вместе шесть сезонов, и все отлично знают друг друга. Принимаем вместе и радости, и неудачи. Бьемся за себя и за всех остальных членов клуба".

"У нас невероятная серия. В Лейпциге [в шестом туре] мы не были должным образом готовы психологически после [досрочного] выхода из группы, но остальная часть [кампании] прошла хорошо. Я говорю каждый день: мы соревнуемся сами за себя. Мы делали это каждые три дня в течение последних лет, и сделаем это завтра снова", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Спортинг Лиссабон — Манчестер Сити состоится сегодня, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.