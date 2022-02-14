Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов против Спортинга

Уже завтра, 15 февраля стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых Манчестер Сити сыграет против лиссабонского Спортинга.
Тренерский штаб "горожан" во главе с Хосепом Гвардиолой определился с заявкой на предстоящий матч, в котором каталонский специалист рассчитывает на 22 футболистов, среди которых нашлось место для украинского универсала Александра Зинченко.
Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Сиран Сликер.
Защитники: Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Люк Мбете.
Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рияд Марез, Фил Фоден, Джеймс Маккейти, Ромеу Лавиа.
Нападающие: Кайки, Лиам Дилеп.
Напомним, матч Спортинг — Манчестер Сити состоится завтра, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет на Football.ua.