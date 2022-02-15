Тренер Спортинга Л: Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование

Рубен Аморим высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг примет на своем поле Манчестер Сити.

Главный тренер португальского клуба Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Гвардиола — лучший тренер в современном футболе, а Манчестер Сити добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд. Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп — образец для всех коллег".

"Мы можем и изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры Сити, мы поняли, что не сможем закрыть все свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем".

"Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что все возможно", — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Спортинг Лиссабон — Манчестер Сити состоится сегодня, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.