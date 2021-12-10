лента новостей

09:15

Гол Мбаппе — среди претендентов на звание лучшего в шестом туре Лиги чемпионов

08:17

Гризманн и Мбаппе претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

07:46

Малиновский получил вторую оценку в составе Аталанты за матч против Вильярреала

06:40

Аталанта — Вильярреал 2:3 Видео голов и обзор матча

22:00

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

21:57

Вильярреал вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе над Аталантой

19:25

Малиновский остался в запасе на матч с Вильярреалом

18:56

Пуч: Барселона еще всем покажет и вернется на законное место среди лучших

15:30

В копилку "достойных поражений, за которые не стыдно": послевкусие от игры Бенфика — Динамо

15:22

Стало известно, что Хави говорил в раздевалке в перерыве матча с Баварией