Гол Мбаппе — среди претендентов на звание лучшего в шестом туре Лиги чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте объявил имена претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура группового этапа турнира.

Традиционно организаторы турнира выбрали четырех претендентов:

- нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился голом в матче против Брюгге;

- полузащитник Зенита Магомед Оздоев, сравнявший счет в поединке с Челси (3:3) на последней минуте;

- хавбек Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд, открывший счет в игре против Янг Бойз (1:1);

- полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио, забивший гол в матче с миланским Интером (2:0).

