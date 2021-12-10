Гол Мбаппе — среди претендентов на звание лучшего в шестом туре Лиги чемпионов

10 декабря 2021

Килиан Мбаппе, Getty Images

Конкуренцию французу составят Оздоев, Гринвуд и Асенсио.

УЕФА на своем официальном сайте объявил имена претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура группового этапа турнира.

Традиционно организаторы турнира выбрали четырех претендентов:

- нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился голом в матче против Брюгге;

- полузащитник Зенита Магомед Оздоев, сравнявший счет в поединке с Челси (3:3) на последней минуте;

- хавбек Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд, открывший счет в игре против Янг Бойз (1:1);

- полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио, забивший гол в матче с миланским Интером (2:0).

Ранее сообщалось, что Гризманн и Мбаппе претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

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