Гризманн и Мбаппе претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира.
Традиционно на награду претендуют четыре футболиста:
- полузащитник Лилля Жонатан Иконе, сделавший две результативные передачи в матче против Вольфсбурга (3:1);
- хавбек Вильярреала Арно Данджума, оформивший дубль в матче против Аталанты (3:2);
- нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн, забивший гол и отдавший голевую передачу во встрече с Порту (3:1);
- форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, оформивший дубль и отдавший ассист в поединке против Брюгге (4:1).
Ранее стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.