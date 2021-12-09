В ожидании Аталанты или Вильярреала: участники плей-офф Лиги чемпионов

Вашему вниманию список участников 1/8 финала самого престижного еврокубка.

Завершились практически все поединки заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились участники плей-офф самого престижного еврокубка, а также клубы, которые продолжат свой путь весной в Лиге Европы.

Отметим, что последний участник 1/8 финала Лиги чемпионов определится завтра, 10 декабря. В очном противостоянии, которое было перенесено из-за снегопада в Бергамо, последнюю путевку разыграют между собой Аталанта и Вильярреал. Одна команда продолжит свой путь в ЛЧ, а вторая отправился в Лигу Европы.

Вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места:

1. Манчестер Сити (Англия)

2. Ливерпуль (Англия)

3. Аякс (Нидерланды)

4. Реал Мадрид (Испания)

5. Бавария (Германия)

6. Манчестер Юнайтед (Англия)

7. Лилль (Франция)

8. Ювентус (Италия)

Вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места:

1. Пари Сен-Жермен (Франция)

2. Атлетико (Испания)

3. Спортинг Лиссабон (Португалия)

4. Интер (Италия)

5. Бенфика (Португалия)

6. Вильярреал (Испания) / Аталанта (Италия)

7. Зальцбург (Австрия)

8. Челси (Англия)

Вышли в плей-офф Лиги Европы (третьи места):

1. Лейпциг (Германия)

2. Порту (Португалия)

3. Боруссия Дортмунд (Германия)

4. Шериф (Молдова)

5. Барселона (Испания)

6. Вильярреал (Испания) / Аталанта (Италия)

7. Севилья (Испания)

8. Зенит (РФ)

Остались без еврокубковой весны (четвертые места):

1. Брюгге (Бельгия)

2. Милан (Италия)

3. Бешикташ (Турция)

4. Шахтер Донецк (Украина)

5. Динамо Киев (Украина)

6. Янг Бойз (Швейцария)

7. Вольфсбург (Германия)

8. Мальме (Швеция)

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.