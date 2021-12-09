В ожидании Аталанты или Вильярреала: участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершились практически все поединки заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились участники плей-офф самого престижного еврокубка, а также клубы, которые продолжат свой путь весной в Лиге Европы.
Отметим, что последний участник 1/8 финала Лиги чемпионов определится завтра, 10 декабря. В очном противостоянии, которое было перенесено из-за снегопада в Бергамо, последнюю путевку разыграют между собой Аталанта и Вильярреал. Одна команда продолжит свой путь в ЛЧ, а вторая отправился в Лигу Европы.
Вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места:
1. Манчестер Сити (Англия)
2. Ливерпуль (Англия)
3. Аякс (Нидерланды)
4. Реал Мадрид (Испания)
5. Бавария (Германия)
6. Манчестер Юнайтед (Англия)
7. Лилль (Франция)
8. Ювентус (Италия)
Вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места:
1. Пари Сен-Жермен (Франция)
2. Атлетико (Испания)
3. Спортинг Лиссабон (Португалия)
4. Интер (Италия)
5. Бенфика (Португалия)
6. Вильярреал (Испания) / Аталанта (Италия)
7. Зальцбург (Австрия)
8. Челси (Англия)
Вышли в плей-офф Лиги Европы (третьи места):
1. Лейпциг (Германия)
2. Порту (Португалия)
3. Боруссия Дортмунд (Германия)
4. Шериф (Молдова)
5. Барселона (Испания)
6. Вильярреал (Испания) / Аталанта (Италия)
7. Севилья (Испания)
8. Зенит (РФ)
Остались без еврокубковой весны (четвертые места):
1. Брюгге (Бельгия)
2. Милан (Италия)
3. Бешикташ (Турция)
4. Шахтер Донецк (Украина)
5. Динамо Киев (Украина)
6. Янг Бойз (Швейцария)
7. Вольфсбург (Германия)
8. Мальме (Швеция)
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