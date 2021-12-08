Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матчей Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед примет на своем поле Янг Бойз, а Аталанта проведет домашнюю встречу с Вильярреалом.

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Юнайтед 5 3 1 1 10 7 10 2 Вильярреал 5 2 1 2 9 7 7 3 Аталанта 5 1 3 1 10 10 6 4 Янг Бойз 5 1 1 3 6 11 4



Манчестер Юнайтед – Янг Бойз

Среда, 8 декабря, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр – Бенуа Бастьен (Франция).

Несмотря на неудачный старт в текущей еврокубковой кампании и проигрыш Янг Бойз, Манчестер Юнайтед исправил положение и гарантировал выход из группы с первого места. Янг Бойз же сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в Лигу Европы, но для этого швейцарцам нужно непременно побеждать на Олд Траффорд.

Для Манчестер Юнайтед этот поединок станет первым в еврокубках под руководством нового тренера Ральфа Рангника. Немецкий специалист уже дебютировал во главе клуба в минувший уикенд, добыв минимальную победу над Кристал Пэлас. Теперь же он имеет неплохие шансы, чтобы повторить успех и в Лиге чемпионов. Однако наверняка в преддверии рождественского марафона в АПЛ он решит поберечь основных игроков и предоставит возможность проявить себя резервистам.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес – Матич, Мактоминей – Фернандеш, ван де Беек – Гринвуд, Эланга.

Янг Бойз: Февр – Гефти, Лаупер, Лустенбергер, Лефорт – Эбишер, Перрейра, Сьерро – Элиа, Сибачо, Нгамале.

Не сыграют: Погба, Варан, Кавани – Нсаме, Монтейро, Цезигер, Петиньят, фон Балльмоос, Фасснахт, Гарсия.

Под вопросом: Мартиаль, Шоу, Лингард – Ридер.

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед забил минимум два гола в последних четырех матчах в Лиге чемпионов.

Янг Бойз пропустил минимум два гола в последних трех матчах в Лиге чемпионов.

прогноз 1:0

Аталанта – Вильярреал

Среда, 8 декабря, 22:00. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Главный арбитр – Энтони Тейлор (Англия).

Перед заключительным туром Аталанта имеет в своем активе лишь одну победу, но все равно сохраняет неплохие шансы для продолжения дальнейшей борьбы в Лиге чемпионов. Для этого подопечным Джан Пьеро Гасперини нужно обыграть на своем поле Вильярреал, который на данный момент опережает их на один пункт.

Встреча команд в стартовом туре прошла в бескомпромиссной борьбе и завершилась результативной ничьей 2:2. Наверняка чего-то подобного можно ожидать и от этого поединка.

Аталанта подходит к матче в лучшем психологическом состоянии. "Черно-синие" в минувший уикенд добыли непростую победу над лидировавшим Наполи и подтвердили свои амбиции в борьбе за Скудетто. Команда Унаи Эмери же минимально уступила Севилье и пока находится ближе к зоне вылета, чем – к еврокубковой.

Ориентировочные составы:

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Паломино – Дзаппакоста, де Роон, Фройлер, Мехле – Пашалич, Малиновский – Сапата.

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян – Парехо, Капу, Коклен – Тригерос, Морено, Данжума.

Не сыграют: Госенс – Ловато – Орье.

Дисквалифицированные: Пино (Вильярреал).

Интересные факты:

В последних 5 и 6 матчей Аталанты в Лиге чемпионов было забито не менее трех голов.

Аталанта пропустила минимум два гола в последних пяти из шести матчей в Лиге чемпионов.

Аталанта забила минимум два гола в последних трех матчах в Лиге чемпионов.