Араухо: Барселона не входит в число лучших команд Европы

Защитник каталонцев — о матче против Баварии.

Защитник Барселоны Рональд Араухо прокомментировал поражение своей команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

"Результат — ужасный, а у соперников была возможность сделать его еще хуже. Начинали мы хорошо, но они создали пару моментов и забили. Первый пропущенный нами мяч подорвал уверенность в своих силах. В конечном итоге мы не смогли выйти из группы не из-за этой игры, а из-за того, что допустили в других.

Теперь должны продолжать трудиться и надеяться на то, что светлая полоса настанет поскорее. Факт, что на данный момент мы не входим в число лучших команд Европы. Если бы входили, то вышли из группы. Теперь наша цель — выиграть Лигу Европы. Обязаны вступить в бой и постараться завоевать трофей", — приводит слова Араухо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной.