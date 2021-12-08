Бавария уничтожила Барселону, отправив ее в Лигу Европы

Каталонский клуб завершил групповой этап с рекордно низким количеством забитых мячей — всего два гола.

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Бавария — Барселона 3:0

Голы: Левандовски, 34, Сане, 43, Мусиала, 62



Бавария: Нойер — Павар, Зюле (Куасси, 77), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 71) — Толиссо (Рока, 59), Мусиала — Коман (Сарр, 71), Мюллер, Сане — Левандовски (Тилльман, 77).



Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Ленгле, Альба (Мингеса, 30) — Гави (Демир, 86), Бускетс, Ф. де Йонг (Пуч, 73) — Дест (Нико, 46), Депай, Дембеле (Коутиньо, 73).



Предупреждения: Ричардс — Бускетс.