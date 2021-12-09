Хави: Готов отдать жизнь ради того, чтобы Барселона заработала нормально

Наставник каталонского клуба подвел итоги матча против Баварии.

Каталонская Барселона в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА не смогла составить конкуренцию мюнхенской Баварии на поле Альянц Арены (0:3).

Бавария — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "блаугранас" Хави подвел итоги выступлениям своей команды в данном поединке.

"Бавария доминировала над нами. Мы приехали в Мюнхен с желанием сыграть похожим образом, но в итоге это обернулось против нас. Игроки и тренерский штаб Барселоны должны требовать от себя намного больше, потому что статус клуба к этом обязывает.

К сожалению, мы не смогли составить конкуренции соперникам. Клуб переживает сейчас такой момент, когда очень важно начать вовремя изменять динамику и устоявшиеся принципы. Каждый должен быть вовлечен в этот процесс.

Такова наша реальность, ничего с этим поделать нельзя. Мы столкнулись с этой ситуацией все вместе, поэтому должны вместе ее и преодолеть. С сегодняшнего дня начинается новый этап истории клуба. Меня он бесит также, как и всех болельщиков, но мы должны смириться с тем, что будет очень непросто. Другого пути нет.

Начинаем с нуля. Лига чемпионов — турнир, в котором должна участвовать Барселона, а не Лига Европы, но для этого надо очень много работать. Я не понимаю слово "неудача", потому что мы прилагали все усилия для того, чтобы победить.

Я влюблен в этот клуб, и готов отдать жизнь ради того, чтобы он заработал нормально", — заключил испанский специалист.

Отметим, что Барселона завершила групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на третьей строчке с семью набранными очками, забив при этом всего два гола, в результате чего впервые в истории будет принимать участие в Лиге Европы УЕФА.