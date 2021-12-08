Бавария — Барселона: видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария принимает на своем поле каталонскую Барселону.

Следить за ключевыми моментами данного противостояния и смотреть видео голов вы можете в данной новости на Football.ua.

1:0. Видео гола Мюллера:

2:0. Видео гола Сане:

Матч Бавария — Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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