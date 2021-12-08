Вербич, Тымчик и Гармаш — в старте на матч с Бенфикой

08 декабря 2021

Денис Гармаш, фото: ФК Динамо

Стали известны стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором Динамо сыграет на выезде против Бенфики.

Динамо в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов уже ни на что не претендует в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу так и останется четвертой. А вот Бенфика претендует на второе место и выход в плей-офф. 

Вашему вниманию стартовые составы играющих команд: 

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Отаменди, Вертонген — Жилберто, Пицци, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо — Рафа Силва, Яремчук. 

Запасные: Лейте, Эвертон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Лазаро, Таарабт, Рамуш, Паулу Бернарду, Морато, Ферру.

Динамо: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Вербич — Гармаш. 

Запасные: Бойко, Караваев, Кендзера, Шабанов, Шепелев, Леднев, Кулач, Антюх, Андриевский, Де Пена, Витиньо, Рамирес, Шкурин. 

Матч Бенфика — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. 

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