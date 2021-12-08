Стали известны потенциальные соперники Динамо U-19 в стыках Юношеской лиги УЕФА

Киевское Динамо U-19 заняло второе место в своей группе в Юношеской Лиге УЕФА и будет бороться в стыковых матчах за выход в 1/8 финала турнира.
Стали известны все возможные соперники юношеской команды Динамо в данной стадии соревнований. Жеребьевка состоится 14 декабря.
Среди соперников восемь команд из Пути национальных чемпионов: АЗ, Генк, Жилина, Мидтьюлланд, Рейнджерс, Хайдук, Эмполи и Депортиво.
Отметим, что данная стадия предусматривает одноматчевое противостояние. Киевский клуб свой матч сыграет на выезде 8 или 9 февраля.
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