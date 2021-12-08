Динамо сыграет с Бенфикой в третьем комплекте формы

Киевляне определились с игровой экипировкой на поединок.

Динамо проведет встречу с Бенфикой в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, команда выйдет на поле в третьем, черно-зеленом, комплекте формы.

Читайте также: Бенфика — Динамо. Накануне

Динамо уже утратило шансы на выход из группы и не продолжит борьбу в еврокубках в весенней части сезона.

Матч Бенфика – Динамо состоится в Лиссабоне в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.

Ранее сообщалось, что поединок между Бенфикой и Динамо обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.