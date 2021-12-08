Бенфика — Динамо. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Бенфикой и Динамо.

Киевское Динамо в заключительном матче Лиги чемпионов в этом году попытается испортить настроение Бенфике.

Бенфика – Динамо

Среда, 8 декабря, 22:00. Эштадиу Да Луш, Лиссабон. Дениз Айтекин (Германия) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах: MEGOGO и Volia TV.

Если киевское Динамо потеряло какие-либо шансы занять место выше четвертого в турнирной таблице, то у Бенфики ситуация совсем другая. Лиссабонский коллектив имеет все шансы занять второе место в группе и продолжить свои выступления в Лиге чемпионов. Для этого Бенфика обязана обыгрывать Динамо, а также надеяться на то, что Бавария в Мюнхене на своем поле не проиграет Барселоне. При таком раскладе именно "сине-гранатовые" займут третье место и продолжат свои выступления в Лиге Европы.

Очевидно, что Бенфика будет сверх мотивирована и над ней будет довлеть большой груз ответственности. В последнем туре "орлы" в чемпионате проиграли Спортингу и сейчас находятся не в лучшем психологическом состоянии. Об этом на пресс-конференции акцентировал внимание капитан Динамо Сергей Сидорчук.

Киевскому клубу ничего от этого матча по большому счету не нужно. И даже сложно ответить на вопрос: "А хорошо ли это?" С одной стороны, футболисты могут не иметь должного уровня мотивации в предстоящей встрече, но с другой, возможно, это наконец-то раскрепостит игроков Динамо, и они смогут показать свой лучший футбол, и на сей раз проблем с реализацией не будет.

Уже сейчас можем говорить, что еврокубковый сезон в исполнении украинских команд провален. Наша страна сильно не досчиталась нужных баллов. В том числе по этой причине динамовцы обязаны зацепиться за позитивный результат в Лиссабоне. Не забываем еще и о денежной составляющей, ведь победы в Лиге чемпионов особо ценны.

Бенфике в предстоящем матче точно нужно побеждать, а это значит, что хозяева будут рисковать с первых минут встречи. Опытный Мирча Луческу должен придумать, как подловить на этом своего соперника.

Ориентировочные составы команд

Бенфика: Влаходимос – Лазаро, Феррейра, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Мариу, Вайгль – Силва, Эвертон – Нуньес

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Шкурин

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге УЕФА

Бенфика – 29

Динамо – 34

История противостояний

Комментарии перед матчем

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"На нас повлияла не столько игра с Вересом, сколько задержка в аэропорту, 12 часов, которые нам пришлось провести в дороге. Надеюсь, что сегодняшний день помог ребятам отдохнуть и восстановиться перед завтрашней игрой.

В прошлом году заканчивали первую часть чемпионата в то же время. После игры Лиги чемпионов нам предстоит последняя игра в чемпионате. Надеюсь, что мои ребята отнесутся профессионально. Хочу, чтобы они продолжили демонстрировать ту игру, которую они показывали ранее. Завтра последняя игра в Лиге чемпионов. Команда хорошо провела две встречи с Барселоной и матч с Баварией дома. Мы заслуживали в этих матчах большего. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать очки.

Сможет ли Динамо повторить успех Спортинга? У каждой игры своя история. Это было дерби Лиссабона, встреча двух старых знакомых. Команды продемонстрировали очень высокий уровень, была красивая игра, в которой Спортинг заслуженно победил. Они забили быстрый гол, что поменяло картину игры на поле. Бенфике нужно было раскрываться и атаковать, чтобы сравнять счет.

Завтра будет совсем другая игра. Бенфике нужна победа, и они будут организовывать игру так, чтобы доминировать и контролировать игру. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру.

Прогресс нынешнего Динамо? Эти ребята второй год играют вместе, и удачные игры с Барселоной и Баварией показали, что мы на правильном пути. Считаю, что в том же первом матче с Бенфикой мы должны были выигрывать, но нам немного не повезло.

Думаю, что завтра Бенфика будет играть мощно, они захотят забить быстрый гол, чтобы контролировать дальше ход матча. Они нуждаются в победе, особенно после поражения в дерби. Но в чемпионате впереди еще долгая дистанция, есть время, чтобы все изменить. А в Лиге чемпионов это последняя игра, и еще неизвестно, какой результат будет зафиксирован в Мюнхене. Думаю, Бенфика будет играть мощно с самого начала поединка".

Центральный полузащитник Динамо Сергей Сидорчук:

"Как перед матчем с Баварией в прошлом туре, так и сейчас тренер говорит, чтобы мы просто показали хороший футбол и кайфовали от игры. Также за бонусы, которые предусмотрены в Лиге чемпионов.

Изменилась ли Бенфика за три месяца? Практически не изменилась, судя по тому, что нам Мистер показывал на разборах игр. Думаю, сейчас им тяжелее в психологическом плане. К первой игре в Киеве они подходили после серии побед, к тому же выход в Лигу чемпионов через квалификацию дал им определенный стимул. Сейчас у них дела идут не совсем хорошо. Думаю, у них есть проблема в психологии. А с точки зрения тактики наши соперники не поменялись.

Смотрели матч Бенфики со Спортингом, но не полностью матч – нам показывали нарезки игры, фрагменты, игровые зоны, на которые нужно обратить внимание. Думаю, завтра Мистер еще более детально расскажет нам, как мы должны будем действовать на поле".

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua