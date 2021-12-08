Клопп: Никто в нашей группе не заслуживал оказаться на последнем месте

08 декабря 2021

Юрген Клопп, Getty Images

Наставник Ливерпуля прокомментировал победу над Миланом.

Несмотря на досрочный выход из квартета Лиги чемпионов УЕФА, английский Ливерпуль предпочел завершить групповой этап гостевой победой над итальянским Миланом (2:1).

Милан — Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча

По окончании дуэли на Сан Сиро, главный тренер "красных" Юрген Клопп оценил действия своей команды по ходу текущей еврокубковой кампании и отчетной игры в частности.

"Честно говоря, не испытываю какой-то особой гордости от того факта, что мы победили во всех матчах на групповом этапе, потому что я и так ожидаю, что команда будет побеждать все время. Однако, отдельно этот поединок я все-таки выделил бы отдельно. Исключительное исполнение!

Именно эта игра из всех шести, почему-то, мне кажется очень хорошей. Мы провели ротацию, но она прошла достаточно гладко. Парни были уверены в себе и показали это всем присутствующим — просто невероятно. Их прогресс в течение последних несколько лет является исключительным и вызывает уважение. Это значит больше, чем призы, которые можно выиграть.

Что касается Тайлера Мортона, который вышел с первых минут, то я не хочу усложнять ему жизнь тяжелее, чем она уже есть. Он молод, но уже играет за такой клуб, как Ливерпуль на настолько высоком уровне. Поэтому, предлагаю сохранять хладнокровие в его оценках — сегодня вечером он сыграл хорошо. Окс (Алекс Окслейд-Чемберлен – ред.) и Таки (Такуми Минамино – ред.) по обе стороны от него также провели исключительный матч. Тем более, что Таки играл на неестественной позиции.

Операторы трансляции застали меня в туннеле при встрече со Златаном Ибрагимовичем, но мы с ним толком и не говорили. Пожали руки, да и только. Не думаю, что это очень интересная история для прессы.

Считаю ли я, что Милан заслуживает последнего места в группе? Нет. Мне нравится проект, над которым работает Пьоли. Хорошее сочетание молодости и опыта. Очевидно, что у них есть проблемы со множеством травмированных игроков, поэтому им приходится изловчаться перед каждой игрой с выбором состава.

Думаю, что если собрать всех их игроков в оптимальной форме, то будет очень интересное зрелище. У этого состава точно есть будущее и я в восторге от этого факта.

Никто в нашей группе не заслуживал оказаться на последнем месте, но, возможно, Милану это пойдет на пользу, так как теперь перед ними открыта спокойная дорога к победе в Серии А. Не самый плохой вариант, которым, как мне кажется, они смогут воспользоваться", — заключил немецкий специалист.

Ливерпуль завершил групповой этап Лиги чемпионов УЕФА с максимально возможным количеством баллов в активе (18), благодаря чему заслуженно вышел в плей-офф с первого места квартета B.

Источник: ФК Ливерпуль

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