Зинченко — о поражении от РБ Лейпциг: Самое главное сейчас — правильная реакция на произошедшее

08 декабря 2021

Александр Зинченко в матче против РБ Лейпциг, Getty Images

Защитник Манчестер Сити прокомментировал поражение от РБ Лейпциг.

Английский Манчестер Сити завершил групповой этап Лиги чемпионов УЕФА поражением в гостевом поединке против немецкого РБ Лейпциг (1:2).

РБ Лейпциг — Манчестер Сити 2:1 Видео голов и обзор матча

Защитник "горожан" Александр Зинченко после финального свистка провел общение с представителями прессы, оценив выступления своей команды в данном поединке.

"Все разочарованы данным результатом, потому что мы не получили в итоге то, зачем приехали в Германию. Однако, нам нужно двигаться дальше и взять только лучший опыт из этой игры. Будем делать все возможное ради того, чтобы подобные результаты в дальнейшем не повторялись.

Мы знали, что РБ Лейпциг — очень сильный соперник еще до нашего первого поединка в группе, так как в составе этой команды очень много высококлассных футболистов. К сожалению, сегодня был не наш вечер, поэтому мы и проиграли. Повторюсь, что самое главное сейчас — правильная реакция на произошедшее.

Для Сити большим достижением является выход в плей-офф с первого места такой сложно группы. Теперь, изучим наши ошибки, после чего начнем подготовку к следующей игре", — подытожил украинский футболист.

Таким образом, Манчестер Сити занял первое место в группе A с 12-ю набранными очками, и теперь сыграет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: ФК Манчестер Сити

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