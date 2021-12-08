Жезуш: Цель Бенфики — играть на победу, зная, что Динамо создаст много проблем

Наставник "орлов" поделился своими мыслями накануне игры с киевским Динамо.

Главный тренер португальской Бенфики Жорже Жезуш прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

"Мы в Лиге чемпионов, почти все команды группового этапа имеют высокий уровень игроков. Динамо — это команда, в которой играют шесть игроков сборной Украины, но вызываются 13. Они провели отличные игры с другими соперниками. Это будет тяжелая игра. В случае победы мы можем гарантировать себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но не все зависит от нас. У нас только одна цель — играть на победу, зная, что соперник доставит нам много проблем, в этом я не сомневаюсь.

Динамо — это команда, которая хорошо владеет мячом, хорошо чувствует себя в обороне и хорошо выходит в контратаки. Тактически она очень подкована, чему способствует ее тренер. Это будет крайне сложный матч.

Если мы хотим попасть в 1/8 финала, мы можем думать только о победе. Если это произойдет, это будет успех для всех, знак прогресса Бенфики, как игроков и для ее тренеров. Если Бенфика пройдет дальше, то для всего мира это будет сюрприз.

Игра с киевским Динамо может стать ключом к выходу в 1/8 финала, что для многих на старте группового этапа Лиги чемпионов казалось невозможным. Прежде всего, мы должны смотреть на себя, мы должны побеждать, другого выхода нет. Мы находимся в последнем туре группового этапа и боремся с Барселоной за выход в 1/8 финала. Все остальное на данный момент — вторично", — приводит слова Жезуша пресс-служба "орлов".

Напомним, матч Бенфика — Динамо состоится сегодня, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.