Сидорчук: Думаю, у Бенфики есть проблема с психологией

Полузащитник — о матче против лиссабонцев.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал приближающийся матч Лиги чемпионов против Бенфики.

"Как перед матчем с Баварией в прошлом туре, так и сейчас тренер говорит, чтобы мы просто показали хороший футбол и кайфовали от игры. Также за бонусы, которые предусмотрены в Лиге чемпионов.

Изменилась ли Бенфика за три месяца? Практически не изменился, судя по тому, что нам Мистер показывал на разборах игр. Думаю, сейчас им тяжелее в психологическом плане. К первой игре в Киеве они подходили после серии побед, к тому же выход в Лигу чемпионов через квалификацию дал им определенный стимул. Сейчас у них дела идут не совсем хорошо. Думаю, у них есть проблема в психологии. А с точки зрения тактики наши соперники не поменялись.

Смотрели матч Бенфики со Спортингом, но не полностью матч – нам показывали нарезки игры, фрагменты, игровые зоны, на которые нужно обратить внимание. Думаю, завтра Мистер еще более детально расскажет нам, как мы должны будем действовать на поле", — приводит слова Сидорчука официальный сайт киевлян.

Матч Бенфика — Динамо Киев состоится в среду, 8 декабря в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.