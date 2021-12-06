Без Кендзеры, но с Кулачем: Динамо отправилось на матч против Бенфики

Поединок Лиги чемпионов в Лиссабоне состоится 8 декабря.

Делегация киевского Динамо отправилась в Лиссабон на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

В поединке с португальцами главный тренер киевлян Мирча Луческу будет рассчитывать на 23 исполнителей, среди которых не нашлось места для защитника Томаша Кендзеры, который по информации СМИ, заразился коронавирусом.

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена,Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Напомним, матч Бенфика — Динамо состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.