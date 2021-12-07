Луческу: Бенфика будет играть мощно. Она нуждаются в победе

Румынский специалист поделился своими ожиданиями перед игрой с Бенфикой.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской Бенфики.

"На нас повлияла не столько игра с Вересом, сколько задержка в аэропорту, 12 часов, которые нам пришлось провести в дороге. Надеюсь, что сегодняшний день помог ребятам отдохнуть и восстановиться перед завтрашней игрой.

В прошлом году заканчивали первую часть чемпионата в то же время. После игры Лиги чемпионов нам предстоит последняя игра в чемпионате. Надеюсь, что мои ребята отнесутся профессионально. Хочу, чтобы они продолжили демонстрировать ту игру, которую они показывали ранее. Завтра последняя игра в Лиге чемпионов. Команда хорошо провела две встречи с «Барселоной» и матч с «Баварией» дома. Мы заслуживали в этих матчах большего. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать в них очки.

Сможет ли Динамо повторить успех Спортинга? У каждой игры своя история. Это было дерби Лиссабона, встреча двух старых знакомых. Команды продемонстрировали очень высокий уровень, была красивая игра, в которой Спортинг заслуженно победил. Они забили быстрый гол, что поменяло картину игры на поле. Бенфике нужно было раскрываться и атаковать, чтобы сравнять счет.

Завтра будет совсем другая игра. Бенфике нужна победа, и они будут организовывать игру так, чтобы доминировать и контролировать игру. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру.

Прогресс нынешнего Динамо? Эти ребята второй год играют вместе, и удачные игры с Барселоной и Баварией показали, что мы на правильном пути. Считаю, что в том же первом матче с Бенфикой мы должны были выигрывать, но нам немного не повезло.

Думаю, что завтра Бенфика будет играть мощно, они захотят забить быстрый гол, чтобы контролировать дальше ход матча. Они нуждаются в победе, особенно после поражения в дерби. Но в чемпионате впереди еще долгая дистанция, есть время, чтобы все изменить. А в Лиге чемпионов это последняя игра, и еще неизвестно, какой результат будет зафиксирован в Мюнхене. Думаю, Бенфика будет играть мощно с самого начала поединка", — приводит слова Луческу пресс-служба Динамо.

Напомним, матч Бенфика — Динамо состоится завтра, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.