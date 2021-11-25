Вернидуб: Не скрываю, что мечтаю о более серьезном клубе, чем Шериф

Наставник Шерифа подвел итог неудачному матчу против Реала.

Молдавский Шериф в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА на своем поле уступил мадридскому Реалу (3:0).

Шериф — Реал 0:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "желто-черных" Себастьян Тилль дал короткий комментарий относительно происходившего на поле в этот вечер.

"Сегодня играли с таким великим клубом, как Реал Мадрид. Проиграли, правда, 0:3, но я очень рад и счастлив за своих ребят. Язык не поворачивается сказать какие-то плохие вещи в их адрес.

Один тот факт, что Реал приехал сюда своим основным составом, говорит о многом. Соперник отнесся с уважением к Шерифу.

Единственно, я никогда раньше не говорил подобного, но тот первый мяч, который мы пропустили, на мой взгляд, штрафного там никакого не было. Наш футболист на мяче, он его выбил. Если и было какое-то касание игрока Реала, то это уже было после.

Понятно, что Реал — великий клуб. Поэтому, я думаю, судьи поставили этот штрафной. Если бы такой же эпизод был в сторону Реала, мне кажется, никогда бы этого штрафного не было и близко.

То качество игры, которое мы показали сегодня, оно даже повыше уровнем, чем когда мы играли в Мадриде, хотя там мы выиграли. То, что мы проиграли, конечно это обидно. Любой проигрыш очень тяжело переносится футболистами. Но это жизнь.

Не вижу поводов для паники. Мы уже точно будем в евровесне. Пусть, возможно, и не в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы так уж точно. Это уже большой плюс для Шерифа.

Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока что, все мысли сосредоточены вокруг Шерифа. Как оно будет дальше — посмотрим. Пока что, давайте закончим матчи Лиги чемпионов, чемпионата, а там будет видно. Конечно, я этого не скрываю, как и любой тренер, я мечтаю о более серьезном проекте, более серьезном клубе. Тут я не могу быть исключением", — заключил наставник Шерифа.

Также, испанский журналист задал украинскому специалисту вопрос о Суперлиге: "Как я и говорил изначально, это — неправильный путь развития футбола. Кто-то хочет создать Суперлигу… Лига чемпионов должна быть для всех. Тем она и хороша, что в такой турнир пробиваются такие клубы, как мы, Шериф.

Для нашего клуба это значит если не все, то очень многое. А если будет Суперлига… Ну, тогда будут играть Реал, Барселона, Бавария, Манчестеры. А где маленьким клубам развиваться и популяризировать футбол?", — отрезал Вернидуб.

Молдавский Шериф проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на НСК Олимпийский против донецкого Шахтера 7 декабря.