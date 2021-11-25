Розе — о вылете из Лиги чемпионов: Для Боруссии Д это огромный удар

Наставник "шмелей" поделился своими мыслями после игры со Спортингом.

Главный тренер дортмундской Боруссии Марко Розе прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (1:3).

"Поскольку мы не смогли сыграть убедительнее и показать более бескомпромиссный футбол, то поражение можно считать заслуженным. Мы редко теряли мяч, но в то же время легко позволяли сопернику забивать. Сегодня Спортинг был на поле бескомпромисснее и лучше реализовывал моменты, чем мы.

Сейчас не время говорить о травмах и о тех, кто не смог сыграть. Мы приехали сюда за победой и выходом в плей-офф. Вдесятером мы оказывали больше давления, чем в полном составе. Ужасное поражение. Нашей задачей было играть во всех трех турнирах в следующем году. Мы вылетели из Лиги чемпионов, и это для нас огромный удар", — приводит слова Розе пресс-служба УЕФА.

По итогам пяти туров Боруссия Д набрала лишь шесть очков и занимает третье место в группе С, тогда как впереди идут Аякс и Спортинг, набравшие по 15 и 9 баллов соответственно. Квартет замыкает Бешикташ с пятью поражениями подряд.