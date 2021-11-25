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-
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-
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-
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-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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Спортинг — Боруссия Д 3:1 Видео голов и обзор матча

25 ноября 2021

twitter.com/Sporting_CP

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА произошло лобовое столкновение между лиссабонским Спортингом и дортмундской Боруссией, которые в равной степени претендовали на выход из группы C со второй позиции. В итоге, "львы" сумели одержать победу в очном противостоянии, и теперь их устроит фактически любой исход заключительного поединка против Аякса.

Обзор матча:

Спортинг — Боруссия Д 3:1
Голы: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 — Мален, 90+3.

Спортинг: Адан — Феддаль, Коатес, Инасиу — Порро (Угарте, 88), Палинья, Матеуш, Рейс (Эшгайю, 67) — Сарабия (Сантуш, 68), Гонсалвеш (Назинью, 88), Паулиньо (Томаш, 82).

Боруссия Д: Кобель — Менье, Понграчич (Тиггес, 67), Аканжи, Шульц (Джан, 46) — Рейниер (Загаду, 67), Витцель (Дауд, 66), Беллингэм — Ройс — Брандт, Мален.

Предупреждения: Палинья, Коатес, Паулиньо, Матеуш, Порро, Адан — Ройс, Загаду.

Удаление: Джан, 74 (прямая красная карточка)

На 81 минуте Гонсалвеш не реализовал пенальти.

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