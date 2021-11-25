Спортинг обыграл Боруссию Д и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Немецкая команда гарантировала лишь третье место и отправится в Лигу Европы.

Лиссабонский Спортинг в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл дортмундскую Боруссию (3:1), благодаря чему вышел в плей-офф турнира.

Счет в матче был открыт на 30 минуте встречи, когда результативным ударом отметился Педру Гонсалвеш. Спустя девять минут Гонсалвеш оформил дубль и удвоил преимущество "львов".

На 74 минуте "шмели" остались в меньшинстве после удаления Джана, но на 81 минуте Гонсалвеш не смог реализовать пенальти. Спустя мгновение Порро после передачи того же Гонсалвеша забил третий мяч в ворота немецкой команды, которая смогла ответить лишь точным ударом Малена в компенсированное время.

Таким образом, Спортинг набрал девять очков и гарантировал себе второе место в группе С, тогда как первое у Аякса — 15 баллов. У Боруссии Д — шесть баллов и третья строчка, а у Бешикташа ноль баллов.

Спортинг — Боруссия Д 3:1

Голы: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 — Мален, 90+3.

Спортинг: Адан — Феддаль, Коатес, Инасиу — Порро (Угарте, 88), Палинья, Матеуш, Рейс (Эшгайю, 67) — Сарабия (Сантуш, 68), Гонсалвеш (Назинью, 88), Паулиньо (Томаш, 82).

Боруссия Д: Кобель — Менье, Понграчич (Тиггес, 67), Аканжи, Шульц (Джан, 46) — Рейниер (Загаду, 67), Витцель (Дауд, 66), Беллингэм — Ройс — Брандт, Мален.

Предупреждения: Палинья, Коатес, Паулиньо, Матеуш, Порро, Адан — Ройс, Загаду.

Удаление: Джан, 74 (прямая красная карточка)

На 81 минуте Гонсалвеш не реализовал пенальти.