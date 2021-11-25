Лаутаро: Сделали то, что должны были сделать

Форвард Интера поделился эмоциями от матча против Шахтера.

Миланский Интер в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА на своем поле окончательно снял все вопросы о второй команд, которая выйдет в плей-офф от группы D, обыграв на своем поле донецкий Шахтер (2:0).

Интер — Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "змей" Лаутаро Мартинес поделился своими эмоциями от игры команды в данной встрече.

"Мы очень рады этой победе. Сделали то, что должны были сделать: победили на глазах у наших болельщиков. Мы благодарим их, они всегда нас поддерживают.

Интер давно не выходил в плей-офф, мы почти у цели и идем по верному пути. Мы должны продолжать работать и слушать нашего тренера", — кратко подытожил аргентинец.

В заключительном туре группового этапа миланский Интер поспорит за первую строчку нашей группы с мадридским Реалом на его поле.