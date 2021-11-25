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Атлетико — Милан 0:1 Видео гола и обзор матча

25 ноября 2021

Атлетико — Милан, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико на своем поле минимально уступил Милану со счетом 0:1.

Единственный и победный гол был забит в концовке второго тайма, когда на 87 минуте результативным ударом отметился Мессиас, вышедший на замену вместо Крунича.

После пяти туров Милан и Атлетико набрали по четыре очка и делят третье и четвертое места соответственно. Впереди Ливерпуль и Порту, которые набрали по 15 и 5 баллов соответственно.

Обзор матча:

Атлетико — Милан 0:1
Гол: Мессиас, 87

Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 64), Карраско — Лемар (Корреа, 64), Коке, Де Пауль (Врсалько, 78) — Суарес (Кунья, 77), Гризманн (Кондогбия, 80).

Милан: Тэтэрушану — Калулу (Флоренци, 65), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Бакайоко, 65), Кессье — Салемакерс, Диас (Беннасер, 78), Крунич (Мессиас, 65) — Жиру (Ибрагимович, 66).

Предупреждения: Льоренте — Жиру, Бакайоко, Эрнандес

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