Гризманн: Сегодня Милан был лучше, но мы будем бороться

Нападающий Атлетико прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов.

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн поделился мыслями после проигранного матча Милану (0:1).

Форвард считает, что для его команды еще ничего не потеряно.

"Мы серьезно готовились к игре, но она сложилась далеко не лучшим образом. Это футбол, мы будем бороться до конца. Я верю в команду.

Лига чемпионов — сложный турнир, здесь не бывает простых матчей. Милан был лучше нас во всем, но впереди еще одна игра. Будем бороться", — заявил Гризманн в интервью Marca.

После этого поражения Атлетико расположился на четвертом месте, имея в своем активе 4 очка. Тем не менее, подопечные Диего Симеоне не потеряли шансов на проход в плей-офф ЛЧ, на одно очко отставая от Порту, который расположился на втором месте.