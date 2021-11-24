Милан спас надежды на евровесну в очном поединке против Атлетико

Диего Симеоне в очередной раз обжегся на желании сыграть с акцентом на оборону в концовке поединка.

В группе B Лиги чемпионов УЕФА перед предпоследним игровым днем не существовало лишь в плане определения команды-победительницы квартета. Ливерпуль сделал все для того, чтобы вопросы относительно этой темы больше не поднимались, однако интрига относительно второй путевки в плей-офф была еще слишком далека от своей окончательной развязки. Претендентов было трое: португальский Порту, мадридский Атлетико и итальянский Милан, причем у "россонери" шансов в этой борьбе было меньше всего, так как за четыре предыдущих поединка они сумели набрать лишь одно очко.

За последней возможностью сохранить шансы на выступления в еврокубках следующей весной коллектив Стефано Пьоли отправился прямиком на Ванда Метрополитано, где любой команде зацепиться за результат бывает достаточно непросто, вне зависимости от того, какие цели преследует команда Диего Симеоне и в каких кондициях она при этом находится. Матч обещал стать для Милана достаточно тяжелым — матч для него таким и стал в итоге. И не только лишь для него, а для всех наблюдавших за этой игрой с трибун и у телеэкранов.

И нет, это был не тот случай, когда команды напрочь отказывались играть в футбол, а зрителям приходилось за этим наблюдать. Наоборот, футболисты отдавали на поле себя до последнего, однако все эти старания не были направлены не столько на ворота, сколько на всяческие околоигровые моменты вроде мелких конфликтов или фолов при любой удобной возможности. Из конструктива в атаке были только фланговые проходы и передачи, но точность их исполнения не давала поводов для оптимизма.

Тот случай, когда свистка на перерыв ждали все, однако вместе с его звучанием поднимался вопрос о том, сумеет ли Милан вообще что-то противопоставить обороне соперников в этой игре. Очевидно, что при дистанции в три пункта между командами именно "россонери" нуждались в смелых решениях в атаке, однако игровой час они завершали всего с двумя ударами в створ чужих ворот, что было крайне удручающим показателем, так как он еще и делился на обе команд. Атлетико ничья, по большому счету, могла удовлетворить, но ожидать от Симеоне желания окончательно закрыться в концовке игры было уж совсем странно.

Характер замен аргентинского наставника подсказывал, что его команда делает ставку на "0" в графе пропущенных мячей в этой игре, поэтому нас ожидал классический вариант "автобуса" от Атлетико. При этом, надежности давно минувших дней эта конструкция явно не испытывала, а поскольку темп атак Милана возрастал с каждой новой минутой, то и в конструкции оборонительного блока команды Симеоне возникали явные пробоины.

Гостям оставалось только справиться с реализацией хотя бы одного из своих моментов в такой ситуации, и на 87-й минуте это таки произошло. Кессье открылся в свободную зону на левом фланге штрафной под передачу на ход, а после получения мяча по высокой дуге отправил его в зону между двумя центральными защитниками перед вратарской, куда удачно забежал Мессиас. "Россонери" не побоялись рискнуть, а Удача, как известно, предпочитает только смелых. Вот и не пропустил Милан в моменте с неудачным завершением прострела с правого фланга авторства Куньи уже в компенсированное время, благодаря чему все еще остался в гонке.

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико сыграет гостевой матч против португальского Порту, а итальянский Милан будет на своем поле противостоять Ливерпулю.

Атлетико — Милан 0:1

Гол: Мессиас, 87



Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 64), Карраско — Лемар (Корреа, 64), Коке, Де Пауль (Врсалько, 78) — Суарес (Кунья, 77), Гризманн (Кондогбия, 80).



Милан: Тэтэрушану — Калулу (Флоренци, 65), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Бакайоко, 65), Кессье — Салемакерс, Диас (Беннасер, 78), Крунич (Мессиас, 65) — Жиру (Ибрагимович, 66).



Предупреждения: Льоренте — Жиру, Бакайоко, Эрнандес