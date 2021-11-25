Пьоли — о победе над Атлетико: Команда проявила мужество и героизм

Главный тренер Милана прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Милан сумел переиграть Атлетико на выезде и сохранил шансы на плей-офф турнира.

Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли прокомментировал победу своей команды заявив, что гордится своими футболистами.

"Это был очень сложный поединок. Сегодняшняя победа — это победа мужества и героизма. История Мессиаса — прекрасна, но он только в начале своего футбольного пути. Если этот парень будет работать так и дальше — его ждет великое будущее.

Что касается моего контракта, то я его еще не продлил, но мы уже договорились с клубом. Осталось только поставить подписи. И я, и руководство уверено в том пути, по которому мы движемся", — приводит слова специалиста Sky Italia.

Ранее исход поединка прокомментировал форвард Атлетико Антуан Гризманн.